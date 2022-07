Extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op Oosterenk

De gemeente had eerder al opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd in Berkum (25), Assendorp (68) en op Oosterenk (350). Met de nieuwe locatie erbij kunnen nu in totaal 663 mensen een plek vinden in de gemeentelijke opvang. Mogelijk worden er ook in Berkum en het Dominicanenklooster nog extra opvangplekken toegevoegd, zo laat Stichting Matchmakers voor Oekraïne weten. Daarmee levert Zwolle een bijdrage aan de toezegging van de Veiligheidsregio IJsselland om 2000 plekken in te richten voor Oekraïners.