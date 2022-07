Familiebedrijven zetten hun charmes in op zoek naar personeel (en ja, zeggen experts, dat werkt)

Het is echt niet dat directeur-eigenaar Kristel Leerkes-Boerhof (49) met haar bedrijf Boerhof Projectinrichting in Heeten helemaal geen last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt. ,,Een vaste relatie wilde graag dat we in week 42 vloerbedekking kwamen leggen. Meestal zijn we zo flexibel dat we dat soort snelle bestellingen er ‘even’ tussendoor kunnen doen. En al helemaal bij een vaste relatie. Maar nu moesten we die teleurstellen.”