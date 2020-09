Familiedrama schokt buurt Heerde: ‘Als je al die zwarte schermen ziet, schrik je daar toch wel van’

Een sleepwagen met oplegger voert zaterdagmorgen in opdracht van de politie twee auto's af van de parkeerplaats bij de Korte Heegde in Heerde. In overleg met de politie heeft het sleepbedrijf twee kleine modellen Opels weggehaald van de parkeerplaats naast het woonblok waar afgelopen nacht het stoffelijk overschot van de 66-jarige vrouw is gevonden. Waarom de auto's in beslag zijn genomen wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang.