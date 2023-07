Festivalfavorieten Prins S en De Geit voor optreden naar Hedon in Zwolle

Wandelaar ontdekt twee fretten in bos in Olst: ‘Je merkt aan alles dat de vakantie is begonnen’

De dierenambulance heeft twee fretten opgehaald die werden ontdekt in een bos in Olst. De hond van een wandelaar merkte de dieren op. Hoewel het gissen blijft naar de reden, merken ze bij de dierenambulance aan alles: de vakantieperiode is begonnen.