‘Fietsen en genieten’ in Berkum

De Lelieflat in Zwolle staat in de steigers, maar eigenlijk ook weer niet. Met een hangbrug die in hoogte verstelbaar is legt kunstenares Lonneke van Zutphen deze weken de laatste hand aan een gigantische muurschildering. Ze wil het straatbeeld opfleuren. ,,Met een soort creatieve vibe.”

8 augustus