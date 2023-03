Fietsen van Erasmusbrug tot Heinose Leugenpomp voor goed doel: ‘Professor die onderzoek doet rijdt mee’

Dalfsen zet streep door parkeer­plek­ken in centrum (en daar is niet iedereen blij mee): ‘Gaat mij klanten kosten’

Geagiteerde ondernemers, een boze brief, een werkgroep met vragen en een tweede extern onderzoek. In Dalfsen was de Klimaatwinkelstraat de afgelopen maanden een veelbesproken item. Tot nieuwe inzichten kwam echter niemand aan de Vecht. Direct na de zomer gaat alsnog de schop in de grond en is het centrum Dalfsen definitief autovrij.