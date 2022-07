Fietsenzaak winkelcentrum voelt zich bedreigd door uitbreiding Stadshagen

Bijna kwart van kantoren in Zwolle is nog niet energiezui­nig genoeg

Grote kantoorpanden in Zwolle staan voor een flinke opgave. Bijna een kwart van de kantoorruimte beschikt nog niet over het energielabel C, wat over een half jaar verplicht is. Voldoet een pand niet aan die eis, dan dreigt een boete of zelfs sluiting.

30 juni