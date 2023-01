Film De Bellinga's enorme hit op Netflix, maar met wisselende recensies: 'Ga dit echt niet kijken'

indebuurtDe film De Bellinga’s: Huis op Stelten is een hit op Netflix. De film van de Zwolse familievloggers, die in 2021 verhuisden naar Raalte, staat al dagenlang bovenaan in de Nederlandse filmlijst van de Netflix Top 10. De film is niet bij iedereen geliefd. “Ga dit echt niet kijken”, meldt Cinemagazine.

De film verscheen 4 januari op Netflix en greep direct de koppositie in de lijst van best bekeken films van de streamingsdienst in Nederland. Momenteel staat de familiefilm op plek 4.

Beste vloggers van het jaar

In de film worden de familievloggers verkozen tot beste vloggers van het jaar. Terwijl de ouders de prijs vieren met een weekendje weg, zien boeven kans om de winnaarsbeker in het huis van het gezin te stelen. Daar steken de kinderen een stokje voor.

Wisselende recensies

Hoewel de film een hit is op Netflix, zijn de recensies wisselend. Van de Nederlandse kinderkrant Kidsweek krijgt de film een relatief goede score, met 3,5 van de 5 sterren. “Tijdens het kijken van De Bellinga’s: Huis op stelten krijg je sowieso spontaan een glimlach op je gezicht”, schrijft de krant, die vervolgens voorbeelden van grappen opnoemt. “Deze grappen verbloemen dat de Bellinga’s niet altijd even goed acteren én dat de scenes met de boeven niet heel spannend zijn. Maar wie een uurtje vol vrolijkheid wil is bij de Bellinga’s zeker aan het goede adres.”

‘Home alone-achtige film’

Op andere filmsites krijgt de film minder lovende woorden. Op IMDB scoort de film 2,2 van de 10 sterren en op Moviemeter 1,3 van de 5 sterren. Ook op Gids.tv kan de film op weinig positieve woorden rekenen en krijgt het spektakel 1 ster. Gids.tv noemt het ‘een Home Alone-achtige film met nare liedjes’. “Als we iets nieuws willen zien, komen we met de familie Bellinga wel bedrogen uit, want alles is gestolen uit andere films en is het acteerwerk soms tenenkrommend”, meldt de site.

‘Ga dit echt niet kijken’

Cinemagazine is eveneens kritisch en geeft de film een waardering van 0,5. “Als je ‘m niet hoeft te recenseren, ga dit dan echt niet kijken. En probeer ook je kinderen te weerhouden deze meuk te kijken.” De crew kan wel op mooie woorden rekenen. “De setdressers, de belichters, de make-up-artiesten, de locatiescout, de drone operator, de kostuumontwerpers en al die anderen: die hebben er het beste van proberen te maken en zij verdienen daarvoor toch een compliment.”

Zapp Awards

Ondanks de wisselende recensies is de film bij veel mensen geliefd. Zo behoort De Bellinga’s: Huis op Stelten bij de tien genomineerden voor ‘Favoriete jeugdfilm’ bij de Zapp Awards 2023 en werd de film in september bekroond met een Gouden Film Award, nadat 100.000 bezoekers de film in de bioscoop zagen. Op 28 januari hoort de familie of zij met een Zapp Award naar huis gaan.