Filmtheater Fraterhuis verhuist in Zwolle naar nieuw - en hoger - gebouw op de plek van warenhuis V&D en Hudson’s Bay

Supermarkt, hotel, 11 verdiepin­gen: dit komt op de plek van de Hudson’s Bay in Zwolle

Een supermarkt, een hotel, horeca en appartementen tot wel elf verdiepingen hoog. De vroegere Hudson’s Bay en V&D gaat tegen de vlakte en over drie jaar moet de nieuwbouw klaar zijn. Daarin loopt de Bitterstraat dwars door wat nu nog het leegstaande warenhuis is. Het plan is van de Zwolse ontwikkelaar Junco en ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau De Zwarte Hond. ,,We gaan de stad repareren van een historische vergissing.’’

26 maart