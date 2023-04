Flexwoningen kunnen in Heerde woningtekort tegengaan: ‘Het levert gewoon heel veel tijdswinst op’

Crematori­um­on­der­ne­mer geeft de moed op voor Kampen: ‘Trekken aan een dood paard’

Een crematorium in Kampen is er niet en gaat er voorlopig ook niet komen. Crematoriumondernemer Bert van der Weide was lange tijd in gesprek met de gemeente, maar zegt te weinig medewerking te hebben ondervonden van het gemeentebestuur. De wethouder zegt nog steeds mee te willen denken en stelt dat er behoefte aan is.