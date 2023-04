Fors minder paasvuren door strengere regels: ‘Stapel papierwerk is hoger dan paasbult zelf’

Auto’s straks alleen nog via de Hoogstraat Hasselt uit

Er is al jaren gesproken over de invoering van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat in Hasselt. Maar tot invoering kwam het nog niet. Nu wil het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland dat de gemeenteraad de knoop doorhakt over de rijrichting zodat het eenrichtingsverkeer ook daadwerkelijk ingevoerd kan worden.