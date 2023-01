Fundaparel: bij deze Zwolse jarendertigwoning is een 250 jaar oude molen je uitzicht

Jonge talenten spelen muziekthea­ter op toepasse­lij­ke locatie: hal van oude Philipsfa­briek in Zwolle

Twintig jonge theatertalenten uit de regio spelen deze maand in Zwolle de muziektheatervoorstelling De Grote Stromenoorlog. Hun podium: de centrale hal van de oude Philipsfabriek aan de Ceintuurbaan. Een toepasselijke locatie, want het is een thriller over een belangrijke energiebron: elektriciteit.

11 januari