Fundaparel: dit grachtenpand (met bijzondere tuin) staat te koop in Zwolle

Flevoland en Gelderland wilden geen ros op de Twentse bussen

Dat het Twentse Ros en de kenmerkende rode kleur van de bussen in Twente zouden verdwijnen, was al enige tijd bekend. Nu Arriva vanaf 10 december de concessie van Keolis overneemt, komt op de bussen RRReis te staan, net als elders in Overijssel. Wat nu pas duidelijk wordt: het waren de provincies Flevoland en Gelderland die het ros niet langer op de bussen dulden.