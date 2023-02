Fundaparel: dit huis (met een riant stuk grond) langs het Zwarte Water staat te koop

Werken in de oude stallen

Het stulpje is in de oorlog in 1943 verwoest en in 1952 herbouwd. Door de jaren heen is het huis gerenoveerd en gemoderniseerd. De woonkamer, die is gericht op de dijk, heeft een houtkachel en keuken uit 2020. Op de begane grond vind je ook een badkamer met inloopdouche. Verder zijn de aangebouwde oude stallen omgebouwd tot werkplaats en hobbyruimtes. Slapen doe je op de eerste verdieping, waar je via de Upstairtrap met verlichting uitkomt bij een van de vier slaapkamers en een tweede badkamer.