Gaat er een streep door het spoeddebat over de vluchtelingenboot in Zwolle? ‘Smerig politiek spelletje’

Oppositiepartijen VVD en Swollwacht wilden medio augustus dat de gemeenteraad van reces terug zou komen om een spoeddebat te voeren over de asielboot. En dan met name over de manier waarop de gemeente Zwolle de plannen naar buiten bracht. Het debat zou moeten gaan over ‘de wijze van communiceren over de komst en locatiekeuze van een opvangschip in de Prinses Margriethaven in Holtenbroek’.