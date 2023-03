Ganzen afschieten bij De Wieden mag niet van rechter, boeren: ‘Alle beestjes zijn zielig tegenwoordig’

Brian (26) uit Zwolle heeft zeldzame ziekte, één moment blijft hem altijd bij: ‘Ze dacht dat het besmette­lijk was’

De plekken zitten op zijn hele lichaam en zorgen voor pijn en vermoeidheid. En voor negatieve reacties op straat. Brian Steur (26) uit Zwolle lijdt aan een zeldzame huidziekte en is dinsdagavond te zien in het tv-programma Je Zal Het Maar Hebben. Hij vertelt over de impact die de ziekte heeft op zijn leven. ,,Ik ben onbewust altijd bezig of mensen naar mij kijken.”