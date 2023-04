Gay? Je hoeft niet altijd álles te vertellen om volledig te zijn

Rechtbank: geen verkrach­ting, wel misbruik van benevelde vrouw in Zwolle

Een 19-jarige man uit Zwolle is woensdag vrijgesproken van verkrachting. Maar dat de seks op 3 juli vorig jaar vrijwillig was, geloven de rechters niet. ,,Het is niet aannemelijk dat de vrouw instemde met de seksuele handelingen.’'