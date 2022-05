Geen treinen maar bussen tussen Zwolle en Meppel door aanrijding

Vragen en dilemma’s rondom onderwijs bij WOEST Zwolle

De wereld wordt wakker en gaat weer open. Jongeren zoeken hun weg in een nieuwe werkelijkheid na corona. Maar wat betekent dat voor jou, als hun docent, ouder, begeleider of coach? Het breed gevoelde thema onder jongeren en kinderen is: Kunnen zijn wie je bent. Maar hoe faciliteer je dat zo goed mogelijk? WOEST The Village Zwolle heeft wellicht antwoorden bij een avondprogramma op donderdag 2 juni aanstaande.

28 april