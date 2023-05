Geen vliegvakanties meer op Zwolse reclameborden: ‘fossiele reclame’ wordt verboden

Symphonica Stadshagen wordt tweedaags: ‘Verwachten na het succes van vorig jaar meer aanloop’

Het gratis cultuurfestival Symphonica Stadshagen wordt tweedaags, zo maakt de organisatie bekend. De eerste dag is in grote lijnen een herhaling van vorig jaar, toen met name het openluchtconcert in de avond veel publiek trok. Dag twee, zondag 25 juni, staat in het teken van jeugdorkesten.