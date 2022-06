Gemeenten 'compleet overvallen en voor het blok gezet' door miljoenenclaim van milieudienst

Verbijste­ring over nieuwe parkeer­plek voor mindervali­den bij station Zwolle: ‘Dit is afschuwe­lijk’

Reizen met de trein is voor minder valide mensen in Zwolle nog moeilijker geworden. Na de peperdure nieuwe fietsenkelder is voor hen nu ook de tijdelijke scootmobielenstalling onbereikbaar geworden. De aangedragen oplossing wekt verbijstering: ‘Geen hond die daar zijn fiets neerzet.’

