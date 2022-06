GO Sharing zet rechtszaak tegen gemeente Zwolle door (maar woensdag moeten deelscoo­ters van de straat)

GO Sharing zet de juridische strijd tegen de gemeente Zwolle voort. Dat laat het deelvoertuigbedrijf weten in de week dat zijn groene scootertjes uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Opvolgers Check en Felyx mogen hun e-scooters vanaf woensdag in Zwolle laten rondrijden.

30 mei