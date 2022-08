Gemeenten maken hitteplan: Iedereen maximaal 30 meter verwijderd van een koelteplek

Primeur voor elektri­sche fietsen waar iedere e-biker blij van wordt: ‘Raar dat het er nog niet was’

Als hij voor de zoveelste keer met een lege elektrische fiets naar zijn huis in Wijthmen fietst, is voor Rens van Gurp de maat vol. Hij kan nooit de batterij van zijn fiets ergens veilig opladen, dus ontwerpt hij zijn eigen duurzame oplaadstation. Vanaf vandaag prijkt de zogenaamde Hive ’n Drive op de hogeschool Windesheim in Zwolle. Eerder plaatse Van Gurp er al één in Rijssen. En de rest van de regio lonkt.

28 juli