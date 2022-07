Gemeentes Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Zwolle krijgen beheer van wegen terug van provincie

Deze voetbalver­e­ni­ging, kinderboer­de­rij en scouting­groep hebben de beste initiatie­ven om een rookvrije generatie te creëren

Voor hun initiatieven om te zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien, hebben drie organisaties in de GGD-regio IJsselland vandaag een Rookvrije Generatie Award ontvangen. De eerste plaats is voor voetbalvereniging Wilsum in Kampen, de tweede plaats voor kinderboerderij Samenzóo in Staphorst en de derde plaats voor waterscoutinggroep Christofoor Zeeverkenners in Zwolle.

1 juli