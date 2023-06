Gerco en José toverden hun Zwolse tuin in ruim 30 jaar om tot groene oase: 'Soms slapen we onder de veranda'

nacompetitie Lemeler­veld nadert het kookpunt, maar dat is de ploeg wel gewend: ‘Kan een klein voordeel zijn’

Al meerdere keren dit seizoen leek Lemelerveld dood en begraven, maar de ploeg leeft nog altijd. Na de spectaculaire zege op Beekbergen (4-3) is de ploeg van Ruben Kloosterman nog maar één halte verwijderd van handhaving in de tweede klasse. Barbaros uit Hengelo is volgende week op neutraal terrein de laatste horde.