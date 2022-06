Gered Zwols ottertje maakt het goed (en misschien komt-ie terug naar de stad)

derde klasse Wonder van de Pelikaan blijft uit: HTC vecht in nacompeti­tie voor laatste kans op lijfsbe­houd

Het wonder blijft uit voor HTC. De Zwolse derdeklasser moest in het restant van de zaterdag gestaakte wedstrijd met vijf doelpunten verschil winnen van Olympia’28 om nacompetitie te ontlopen. In het restant kwamen de Zwollenaren niet verder dan 2-2.

7 juni