Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zwolle vandaag

Pianist Jan Vayne improvi­seert er lustig op los tijdens het Hanzecon­cert in Hasselt

Jan Vayne woont in de Hanzestad Zwolle. Op 23 september hoeft hij maar een klein stukje te reizen voor zijn optreden tijdens het Hanzeconcert in Hasselt, de kleinste Hanzestad in ons land. De organisatie van het concert in de Grote- of Stephanuskerk is in handen van Bertine Brinkman.