Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zwolle vandaag

MET VIDEO Deze opvallende bocht in fietspad Zwolle doet wenkbrau­wen fronsen: ‘Het is wachten op ongelukken’

In het fietspad richting de Mastenbroekerbrug in Zwolle is een opvallende u-bocht aangebracht. Aanleiding: het versterken van de naastgelegen dijk. Zwaar bouwverkeer moet tegenliggers goed kunnen zien, redeneert het waterschap. Gebruikers en de Fietsersbond uiten echter hun zorgen. ,,Je moet er volop in de remmen.”