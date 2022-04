‘Gevaarlijke situatie’ op snelweg bij Zwolle door noodoplossing voorbij: rijstroken weer open

Als gevolg van de gesloten rijstroken ontstond er vlak na 09.00 uur al snel een flinke file bij Zwolle. Aan het begin van de middag was deze ongeveer 11 kilometer lang en liep het verkeer bij de oprit van Nieuwleusen al vast. De vertraging was toen rond een uur. ‘We gaan dit zo snel mogelijk verhelpen’, meldde Rijkswaterstaat aanvankelijk over de kapotte voegovergang bij de Zwolse brug over de IJssel.

Lekke banden

Maar bij navraag bleek het toch wel even te gaan duren. Woordvoerder Jenneke Blok van Rijkswaterstaat Oost-Nederland vertelde: ,,We hebben om half acht een melding gekregen van een gat in de weg. Ter plekke bleek dat een voegovergang los zat. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie, want het kan tot lekke banden leiden. De reparatiewerkzaamheden gaan zeker nog een aantal uren duren.’’

Aan het begin van de middag is de specialist gearriveerd om de schade te herstellen. Er is gewerkt met speciaal noodbeton. Dat is sneldrogend en na ongeveer een uur hard. De afzetting kon daarna worden afgebroken, waarna het verkeer sinds ongeveer 15.45 uur weer op alle rijstroken van de A28 kan doorrijden.



Noodoplossing

Woordvoerder Jenneke Blok geeft wel aan dat het nu om een noodoplossing gaat: ,,Het zal nog permanent moeten worden vervangen. Wanneer dat is weet ik niet, het moet nog ingepland worden.’’

Omdat de reparatie van het verzakte metalen voegdeel op de A28 richting Amersfoort dus nogal duurde, had Rijkswaterstaat een omleiding ingesteld voor wie vanuit het noorden naar knooppunt Hattemerbroek wilde: ‘We leiden je om vanaf Groningen over de A7, A6 en de N50’.

Metalen voegdeel

Een voegovergang is een schakel tussen de vaste weg en een brugdek of viaduct. Voegovergangen zorgen ervoor dat de werking in de aansluiting tussen het wegdek en het kunstwerk wordt opgevangen. Door temperatuurverschillen kan het materiaal uitzetten of inkrimpen.



