Gevangenis neemt maatregelen om verdachte McDonald’s-moorden Zwolle te beschermen

Windesheim haalt schouders op over zorgdocent met ‘wappie­denk­beel­den’: ‘Valt onder vrijheid van meningsui­ting’

De klacht over een zorgdocent op Windesheim met ‘wappiedenkbeelden’ blijft zonder grote gevolgen voor hem. De hogeschool in Zwolle deed onderzoek nadat coronafactchecker Daniël Tuijnman klaagde, maar Windesheim wijst in een reactie naar vrijheid van meningsuiting. ,,Daar willen we als werkgever niet aan tornen.”

30 augustus