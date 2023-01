Gewonde bij overval op sushi-zaak in Zwols winkelcentrum: ‘Die bloedde behoorlijk’

Een sushi-zaak van I Love Sushi is vanavond in Zwolle overvallen. Het gaat om de vestiging aan de Dobbe. Volgens een medewerker heeft de overvaller gedreigd met een neppistool.

De overval vond rond 22.00 uur plaats in het winkelcentrum AA-landen aan de Dobbe. Op dat moment waren er zes medewerkers in het pand aanwezig. Zij waren aan het afsluiten toen een man binnenkwam en hen bedreigde met vermoedelijk een neppistool. Een van de medewerkers is gewond geraakt na een klap op het hoofd.

,,We waren aan het opruimen en afsluiten toen een man binnen kwam en ons bedreigde met een vuurwapen’’, vertelt een medewerker. ,,Wij hadden door dat het om een neppistool ging. Dat zag je aan de textuur en de zwarte kleur. Het wapen was ook veel te glimmend.’’

,,Toen we naar hem riepen dat het wapen nep was ging hij ervan door. Toen heeft hij een collega van ons met de achterkant van het wapen op het hoofd geslagen. Die bloedde daarna behoorlijk.” De overvaller heeft volgens de medewerker niets buitgemaakt. ,,Toen hij weg was hebben we meteen de politie gebeld.”

De schrik zit er goed in bij de personeelsleden. ,,We zijn allemaal erg geschrokken. Vooral het meisje achter de kassa was in shock.”

Getuigen

Volgens een getuige zou er buiten op de parkeerplaats een witte auto hebben gestaan met geblindeerde ramen. De getuige heeft een vermoeden dat deze auto klaar stond voor de overvaller om in te stappen. Een andere getuige zou in een steegje een jongen met een bivakmuts hebben zien lopen. Pas later toen er politie aan kwam rijden zou deze getuige de link met de overval hebben gelegd.

De politie doet op dit moment onderzoek in de zaak. Een verpleegkundige heeft de gewonde medewerker behandeld. De politie laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

Volledig scherm Politie voor de zaak van I Love Sushi. © PNN

