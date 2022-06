Gillend alarm houdt Zwolse buurt wakker: hengelaar schiet politie te hulp

Samen met collega’s kwam de wijkagent in Stadshagen zondagavond af op een melding van een brandalarm. Van rook of vuur was niks te merken, maar het jengelende geluid van een rookmelder bleef aanhouden. De agenten spiekten door de brievenbus en zagen wat er was gebeurd. Een rookmelder was van het plafond gevallen en van de weeromstuit afgegaan. Niemand bleek thuis en ook bij de directe buren gaf niemand sjoege.