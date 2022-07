Gillian Justiana krijgt bij ‘zijn’ Be Quick'28 de kans als hoofdtrainer, opvolger van Marcel Boudesteyn

Prof

Be Quick’28 kiest voor een bekende, want Justiana werd als jochie van 8 jaar al lid van de club. Hij debuteerde bij de club als mannetje van 15 jaar in het eerste team, destijds nog in de hoofdklasse. Justiana was daarna twee jaar prof bij FC Zwolle en zes jaar prof bij Helmond Sport, waarna hij bij IJsselmeervogels zijn loopbaan beëindigde. Tegelijkertijd was hij bij PSV en PEC Zwolle al jeugdtrainer.