Goed leven met dementie ís mogelijk, willen ze bij Windesheim in Zwolle tonen: ‘Het leven eindigt niet bij de diagnose’

Problemen met leerlingen­ver­voer in Zwolle houden rest van jaar aan: ‘Het is een grote puinhoop’

Een structurele en snelle oplossing voor de problemen bij het leerlingenvervoer in Zwolle blijft uit. Taxibedrijf Munckhof had eerder goede hoop dat na de herfstvakantie alle kinderen op tijd op school komen, maar de problemen houden waarschijnlijk tot zeker het einde van het jaar aan. Ook omdat niet al is gekozen om grotere bussen in te zitten. ,,Heel erg kwalijk.”

21 oktober