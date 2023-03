Gramsbergen en Nieuwleusen houden elkaar in balans: ‘Wij zijn nog helemaal niet bezig met promotie’

Dit jaar geen paasvuur in Wilsum door strengere stikstofre­gels

Het paasvuur in Wilsum sneuvelt dit jaar door strengere stikstofregels. Het is de vraag of de traditie volgend jaar weer terugkeert. ,,Jammer. Het is iets waar jong en oud altijd voor uitlopen’’, zegt secretaris Bianca Lubbers van Dorpsbelangen.