GroenLinks lijkt macht te grijpen in Zwolle: ‘Lach gaat niet van mijn gezicht’

De eerste voortekenen tonen aan dat het een nek-aan-nekrace lijkt te worden in Zwolle. In de exitpoll van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van de NOS, komen GroenLinks en ChristenUnie uit op 7 zetels. Die hebben ze nu ook, met het verschil dat nu ChristenUnie nog de grootste is. De foutmarge bij de exitpoll is 1 à 2 zetels.

Op kleine afstand volgen D66 en de VVD, beide met 5 zetels. Voor D66, dat afgelopen vier jaren oppositiepartij was, betekent dat een zetel winst. Huidig coalitiepartij VVD houdt hetzelfde aantal zetels.

Hardste klap

De hardste klap wordt gevoeld bij Swollwacht. De partij die vier jaar geleden nog spectaculair verdubbelde naar 6 zetels, lijkt nu weer terug te vallen naar 3. Een hard gelag voor de partij van lijsttrekker Silvia Bruggenkamp. De afgelopen vier jaar mocht ze zich coalitiepartij noemen. Bij de lokale partij is de verslagenheid groot.

,,Bij verkiezingen houd je rekening met alle scenario’s, maar het is erg zuur dat we de zetels die we de vorige keer hebben gewonnen nu weer kwijt zijn”, reageert Bruggenkamp tijdens de uitslagenavond in theater De Spiegel. ,,De kiezer beloont onze deelname aan de coalitie niet. Misschien zijn wij te weinig zichtbaar en trots geweest op de dingen die we hebben bereikt. Bij GroenLinks is de uitslag veel positiever. Blijkbaar hebben zij meer draagvlak kunnen krijgen. We gaan onderzoeken waardoor we hebben verloren. En gaan daarna gewoon door hoor.”

Volledig scherm Teleurstelling bij Swollwacht. Links lijsttrekker Silvia Bruggenkamp. © Frans Paalman

PvdA blijft op basis van de exitpoll stabiel op 4 zetels, CDA verliest een zetel en komt op 3. De SP, die in 2018 fors verloor en zakte van 5 naar 2 zetels, lijkt zich niet te kunnen herstellen. De exitpoll houdt het op 2 zetels voor de SP. De Partij voor de Dieren (2 zetels) en Volt (1 zetels) komen nieuw in de raad.

Partij voor de Dieren maakt een verpletterend debuut. Hard gejuich klinkt door het theater bij de leden van de partij van lijstrekker Debbie Mathijsen. ,,Deze lach gaat niet meer van mijn gezicht”, zegt zij. ,,We hadden goede hoop om met 1 zetel in de raad te komen en 2 is natuurlijk helemaal fantastisch. In Zwolle is behoefte aan een partij die opkomt voor dieren, de meest kwetsbaren. Een nieuwe woonwijk in het groen willen wij echt niet.”

Volledig scherm Volt en de Partij voor de Dieren. © Frans Paalman

Sociale en groene stad

,,Voor ons was het erg spannend omdat Partij voor de Dieren erbij kwam”, erkent Anja Roelfs van GroenLinks, kort nadat ze bij de exitpoll ziet dat haar partij 7 zetels lijkt te houden. ,,Er is blijkbaar heel veel behoefte aan een sociale en groene stad en wij kunnen elkaar als partijen nu helemaal goed aanvullen. Wij hebben laten zien dat we in het college een betrouwbare partij zijn.”

De ChristenUnie was de voorbije acht jaren de grootste partij in Zwolle. Dat ze die positie op basis van de exitpoll aan GroenLinks moet laten, geeft lijsttrekker Ruben van de Belt een dubbel gevoel. ,,We lijken 7 zetels te houden, dat is niet gek. Het is niet vanzelfsprekend voor een stad als Zwolle dat we zo groot zijn.’’

Volledig scherm Spanning bij de ChristenUnie in Zwolle. © Frans Paalman

De groei van D66 van 4 naar 5 zetels stemt Marco van Driel tevreden. ,,De kiezer heeft gekozen voor meer groen. Ik ben blij, want dit is voor ons lang niet slecht. Waren het 6 zetels geweest, dan had ik hier met een superblij gevoel gestaan.’’

Burgemeester Peter Snijders noemde de uitkomst van de exitpoll verrassend. ,,Het forse verlies van Swollwacht valt op. De andere coalitiepartijen hebben zich gehandhaafd. Ook de nieuwkomers maken een mooie start.’’

De opkomst ligt volgens de exitpoll in Zwolle op 64,4 procent. Dit is iets hoger dan in 2018, toen de opkomst 61,5 procent was.

Volledig scherm VVD. © Frans Paalman

Volledig scherm PvdA. © Frans Paalman

Volledig scherm Vreugde bij GroenLinks in Zwolle. © Frans Paalman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.