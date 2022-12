Groot Mannenkoor Zwolle geeft kerstconcert ondanks ledenverlies: ‘We moeten weer opnieuw beginnen’

MET VIDEO Ruben (24) uit Zwolle gaat voor wereldre­cord op WK in Qatar: ‘Ik stond verschil­len­de keren op instorten’

Ruben Slot uit Zwolle beleeft in Qatar de ultieme voetbaldroom. De voormalig socialmedia-redacteur van PEC bezoekt namens 433, het voetbalplatform van oud-Apeldoorner Demy de Zeeuw, álle WK-wedstrijden. Inmiddels staat de teller op 56. ,,Gekkenwerk? Ja, maar wel heel gaaf”, aldus Slot, die met zijn challenge in het Guinness Book of Records hoopt te komen.

10:09