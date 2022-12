Groot Mannenkoor Zwolle houdt kerstconcert in Dominicanenkerk met solisten Marco Bakker en Karin Hertsenberg

MET VIDEO Sinter­klaas­ac­tie in Zwolle drukker dan ooit: ‘Veel problemen met betalen energiere­ke­ning’

In Zwolle krijgt Sinterklaas meer hulp dan ooit: via verschillende organisaties ontvangen dit jaar honderden Zwollenaren met een krappe beurs cadeautjes. Dankzij de Sinterklaasactie Zwolle zijn er cadeaus voor 700 kinderen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. ,,Er zijn veel problemen met het betalen van de energierekening.”

2 december