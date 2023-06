Grootouders luiden in Zutphen, Zwolle, Lochem en mogelijk Harderwijk de noodklok voor het klimaat

Migranten­ou­de­ren voelen zich thuis in Zwolle: ‘Mensen hier hebben goede harten’

Turkije, Suriname, Marokko, Syrië, Curaçao, Irak. De ouderen die de activiteiten van Samen Zwolle bezoeken, komen van over de hele wereld. Met behulp van gemeentelijke subsidie zetten WijZ Welzijn en Steunpunt Mantelzorg in op meer en duidelijker aanbod voor Zwolse ouderen met een migratieachtergrond. ,,Het maakt me niet zoveel uit dat ik niet alles kan verstaan, ik mag ook graag een beetje observeren, want ik ben een nieuwsgierige vrouw”, zegt de 57-jarige Dinaida Holder.