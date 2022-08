Grote, geen kleine vaccinatielocaties: GGD IJsselland begint met nieuwe coronaprikrondes

Alleen mensen met een afspraak komen direct in aanmerking voor een herhaalprik. De eerste groep die wordt uitgenodigd bestaat uit ouderen en mensen met een verhoogd risico op ernstige of langdurige gevolgen na een coronabesmetting. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact ontvangen meteen een oproep.

Drie grote, geen kleine

Om snel en efficiënt een grote groep te kunnen vaccineren, begint GGD IJsselland hiermee op de drie grote locaties in Zwolle, Deventer en Hardenberg. ,,Meer ruimte betekent meer priklijnen en dus meer prikken per uur. En ook voor de 15 minuten wachten ná je prik is voldoende ruimte nodig”, aldus Eric Lier, projectmanager Testen en Vaccineren.

In Hardenberg gaat de vaccinatiestraat daarom weer terug naar de Evenementenhal. Het testgedeelte blijft wel aan de Kollergang. Door de spreiding van de drie prikplekken kunnen alle inwoners in de regio IJsselland op maximaal 30 minuten rijden een herhaalvaccinatie halen, stelt GGD IJsselland.

De kleinere priklocaties in de overige gemeenten gaan per 1 september dicht. ,,Nadat de eerste grote groep een vaccinatie heeft gekregen, bekijken we welke plekken weer open kunnen, zodat iedereen dichtbij huis een herhaal- of boosterprik kan halen”, vertelt Lier. Klik hier voor meer informatie over locaties en openingstijden.