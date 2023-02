Grote zoekactie naar al maanden vermiste Bennie bij bos in Zwolle: ‘Hier is hij voor het laatst gezien’

Aan de Dijkzichtweg in Zwolle zijn woensdagochtend leden van het Veteranen Search Team in samenwerking met de politie bosschages aan het uitkammen. Er wordt door zo’n 80 man op meerdere plekken gezocht, onder meer in de weilanden en het Kraaienbosje.

Ook wordt gezocht langs de vecht bij de Berkumbrug, waar Bennie vaak langs de waterkant zat. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een drone van het team forensische opsporing van de politie.

Speciaal team van veteranen

In september werden ook al grote delen van Zwolle doorzocht. Toen waren het vrijwilligers van Search and Rescue (SAR) die zochten, op verzoek van de familie.

Vandaag is een andere groep vrijwilligers aan het zoeken. Het gaat om veteranen die alleen in actie komen op verzoek van de politie. Dit Veteranen Search Team (VST) is vijf jaar geleden opgericht tijdens de vermissing van Anne Faber. VST telt volgens coördinator Inno Rutting zo’n 2500 vrijwilligers en bestaat voor zo’n 85 procent uit veteranen van Defensie aangevuld met leden van politie, brandweer en boswachterij.

Volledig scherm Politie en leden van Veteranen Search Team zoeken in Zwolle naar de al maanden vermiste Bennie Dijkslag (inzet). © Politie

Uit het politieonderzoek zijn recent aanknopingspunten naar voren gekomen waardoor besloten is vandaag op deze plek in Zwolle te zoeken. Dat laat woordvoerder Sven Strijbosch weten. ,,Het is de laatste locatie waar Bennie gezien is. Een zoektocht naar iemand die zomaar van de radar verdwijnt, blijft altijd complex. Maar we vinden het belangrijk om ook zoveel maanden na de vermissing deze zaak serieus te blijven nemen.’’

Hij vervolgt: ,,Daarom is nu besloten om nog eens uitvoerig alle bosschages uit te kammen. Zo’n zoektocht kost veel mankracht dus we zijn dan blij met de ondersteuning van het Veteranen Search Team. Als we niets vinden kunnen we weer wat plekken wegstrepen. Ook dat helpt het onderzoek verder.’’

Broer en zussen

Bennie Dijkslag verdween eind augustus vorig jaar toen hij de woning in Holtenbroek verliet waar hij samen met zijn broer Eddy woonde. Eddy Dijkslag vertelde vorig jaar in een interview met de Stentor hoe de vermissing van zijn broer Bennie aan hem en zijn zussen vreet: ,,Het is moeilijk.’’

Volledig scherm Leden van het Veteranen Search Team kammen de bosschages in de omgeving uit. © Politie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk dit en ander nieuws in onze dagelijkse nieuwsupdate:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.