Hakenkruizen in Hasselt baren zorgen: ‘Wie dit doet, weet niet wat hij doet en heeft geen enkel historisch besef’

Verkenners adviseren formatie met BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP in Overijssel

Een brede middencoalitie met BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP heeft in Overijssel de meeste kans van slagen. Dat adviseren de verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer. Het CDA, sinds jaar en dag bestuurspartij in Overijssel, staat voorlopig buitenspel. De verkenners presenteerden hun bevindingen woensdagavond in het provinciehuis.