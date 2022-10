Halloween in Zwolle is niet alleen schrikken, maar ook een schone auto: ‘Chucky liep ons voorbij!’

Fietsers van achteren aangereden in Zwolle, veroorza­ker rijdt door

Een man en een vrouw op de fiets zijn donderdagochtend van achteren aangereden door een automobilist op de Voorsterweg in Zwolle. De automobilist is even gestopt, uitgestapt, maar vervolgens doorgereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker, die waarschijnlijk rijdt in een crèmekleurige Opel Corsa.

27 oktober