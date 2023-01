Handbaloverzicht: Mooie derby’s in Broekland en Heeten; LHC en SDOL laten duren punten liggen

Handbal overzichtIn de hoofdklasse B won Broekland de derby tegen Nieuw Heeten redelijk eenvoudig, terwijl Heeten en Lettele in de andere burenstrijd elkaar weinig tot niets toegaven. Dalfsen verloor de strijd om de koppositie in de hoofdklasse A en ook LHC en SDOL maakten geen goede beurt.

Eerste divisie

Met een uitgedunde selectie – die tijdens de wedstrijd nog verder afnam in omvang – pakte Voorwaarts knap twee punten tegen Quintus 2: 28-31. Coach Rob Wiegman ontbrak en cirkelspeelster Chantal Deijk was vanwege een blessure niet inzetbaar. Toen Romy ten Cate na een rode kaart ook nog het veld moest verlaten, werd de bank wel erg leeg. „Het werd vermoeiend om de wedstrijd uit te spelen”, had aanvoerster Aniek Koers gemerkt. „We konden natuurlijk minder makkelijk doorwisselen. Gelukkig hadden we een ruime voorsprong opgebouwd. Die slonk echter naar het einde toe, maar er was geen paniek. Wel was het een zwaarbevochten overwinning.”

Tweede divisie A

Ook bij Wijhe’92 ging het dit keer niet vanzelf. Tegen het taaie OBW werd de matige 13-15 ruststand in de tweede helft echter snel rechtgezet „Ik denk dat zij de eerst twintig minuten na rust nog maar drie keer scoorden. We liepen weg naar 18-30”, had trainer Maurice Feringa gezien. Een grote domper was het uitvallen van basisspeelster Kim Boerdam. „Vorige week ging zij al door haar rug en ditmaal gebeurde dat opnieuw. Dat zag er niet goed uit. Als zij niet meedoet, scheelt dat gauw een slok op een borrel.”

Hoofdklasse A

Dalfsen heeft één dag kunnen genieten van de koppositie in de hoofdklasse A, maar moest amper 24 uur later die plek alweer afstaan. Het inhaalduel op vrijdag tegen HVZ-Vivendi won Dalfsen redelijk eenvoudig met 26-32. Een dag later bleek Stevo echter net iets beter. De strijd om de koppositie werd in de slotminuten van het onderlinge duel beslecht: 26-27. De nederlaag zorgde voor dikke tranen bij de jonge selectie van trainster Ellen Klumper.

LHC verslikte zich in tegenstander HVZ-Vivendi, dat op de voorlaatste plaats staat. Ondanks de 28-29 nederlaag staat LHC nog wel op de veilige tiende plek, al is de voorsprong niet meer zo groot. „We hadden heel goede zaken kunnen doen”, besefte trainster Linda IJsseldijk. „Maar we hadden moeite met het goede samenspel tussen twee speelsters van HVZ. Bovendien waren wij nogal gehavend. Jolin van den Berg was de hele week ziek en nam alleen de penalty’s, Paula Kogelman was door ziekte helemaal niet inzetbaar en Lisa Grolleman was op wintersport.”

Ook SDOL wist niet te winnen. Actief Klazienaveen was met 27-21 te sterk voor de selectie van trainster Helma Meijerman. Tot de rust bleef SDOL prima in het spoor van de Drentse thuisploeg, maar in de tweede helft deden foutjes de Luttenbergers de das om. Sharon Spoolder (6) en Esmee Nijland (5) waren de beste schutters.

Zwolle versloeg in eigen huis hekkensluiter HVE2000 met 27-24 en is daardoor opgekropen naar de zesde plek op de ranglijst.

Hoofdklasse B

Heeten en Lettele wisten het publiek in hun tweede ontmoeting dit seizoen wederom goed te vermaken. Vorige keer eindigde het treffen in een puntendeling (30-30), ditmaal trok Heeten net aan het langste eind met 30-29. „Het waren twee ploegen die echt wilden handballen. Wij hebben mooie dingen laten zien, maar Lettele had ook zeker mooie acties in huis”, complimenteerde Heeten-coach Harry Stoeten zijn tegenstander. „Wij hadden in de laatste minuten telkens een voorsprong van drie punten, die na een tijdstraf aan onze kant ineens nog maar één punt was. Gelukkig konden we de wedstrijd net over de streep trekken.”

Ook trainer Gert Wessels van Lettele had genoten van de wedstrijd. „Hier kom je als publiek voor naar de sporthal. Het was echt een mooie wedstrijd die op details werd beslist. We konden onze sterke fase na rust niet doortrekken en zagen Heeten voorbijkomen. We bleven aanhaken, maar hadden misschien ook geen punt verdiend. Hier kan ik wel mee leven.”

Ook Broekland en Nieuw Heeten stonden tegenover elkaar. Underdog Nieuw Heeten wist het de koploper knap lastig te maken, maar moest wel de punten aan Broekland laten: 25-20. „We hadden niet de illusie dat we zouden winnen, dat was echt een stunt geweest. Maar we hebben het ze wel even moeilijk gemaakt”, toonde teambegeleidster Francis Krijswijk zich trots op haar team. „We hadden een duidelijk plan vooraf en dat werkte met name de eerste helft heel goed. Lange aanvallen en gedisciplineerd spelen, zodat je veel in balbezit bent. Zij willen racen, maar zolang ze de bal niet hebben, kunnen ze niet scoren.”

Volgens Broekland-trainer Raymond Diks was de winst voor zijn ploeg niet zo lastig. „Ik heb nooit het gevoel gehad dat we dit zouden verliezen. We hadden pech met de beslissingen. Negen doelpunten werden teruggefloten. Dan scoorden we, maar floot de scheidsrechter net te vroeg af voor een vrije bal of strafworp. Het sterkste aan ons was dat iedereen doelpunten maakte. Zo kon de dekking van de tegenstander zich niet concentreren op één of twee speelsters.”

In Olst had Overwetering weinig moeite met tegenstander Combinatie’64. Het werd een degelijke 26-15 overwinning, waarbij vooral Shana Nijboer een sterke indruk achterliet. „Zij is de dragende speelster binnen het team en die rol pakte ze gisteren heel goed op. Zij speelde een sterke wedstrijd”, vond trainer Aldo Nijboer. „De wedstrijd was verder niet echt mooi. Combinatie speelde traag, terwijl wij juist snelheid in ons spel willen krijgen. Dat lukte niet altijd, maar in de problemen zijn we niet gekomen.”

Eredivisie

Kwiek – V&L: 32-29 (19-18)

Doelpunten Kwiek: Floor Liefers 6, Astrid Uitslag 6, Anouk van Rijssen 5, Jessica Hilbrands 4, Elisa Marsman 4, Lisa Bosch 3, Meike Damhuis 2, Tessa Hilbrands 1, Nel Veldhuis 1

Eerste divisie

Quintus 2 – Voorwaarts: 28-31 (12-15)

Doelpunten Voorwaarts: Daimy van Dommelen 14, Lisa Oosterwijk 8, Keyara Peters 4, Romy ten Cate 3, Silke Schoenaker 2

Tweede divisie A

OBW – Wijhe’92: 26-33 (13-15)

Doelpunten Wijhe’92: Aniek te Braak 14, Sanne Huis in ’t Veld 5, Kim Boerdam 3, Marloes Savelkoel 3, Rianne Bosch 2, Jara Huis in ’t Veld 2, Rosel Oostveen 2, Eline Wellenberg 2

Hoofdklasse A

HVZ-Vivendi – Dalfsen: 26-32

Dalfsen – Stevo: 26-27 (15-15)

Doelpunten Dalfsen: Julia Booijink 8, Lissa van Dam 5, Femke Beumer 5, Louise de Roode 2, Sophie de Roode 2, Merith Ganzeboer 1, Finn Teters 1, Evi Rienstra 1, Daniëlle Wendt 1

Actief Klazienaveen – SDOL: 27-21 (11-11)

Doelpunten SDOL: Sharon Spoolder 6, Esmee Nijland 5, Anne Alferink 3, Nicole Bons 3, Inge Lugtenberg 3, Joy van der Vegt 1

LHC – HVZ-Vivendi: 28-29 (16-14)

Doelpunten LHC: Jolin van den Berg 7, Noor Wessels 5, Esmee Kamphuis 4, Lynn Veltmaat 4, Kim IJsseldijk 3, Jill Meijerman 3, Romée Kamphuis 1, Jill Neppelenbroek 1

Zwolle – HVE2000: 27-24

Hoofdklasse B

Overwetering – Combinatie’64: 26-15

Doelpunten Overwetering: Moniek Bos 7, Shana Nijboer 6, Iris ten Broeke 3, Romée Groot Koerkamp 3, Rowy Slijkhuis 3, Rianne Kappert 2, Fenna Nijland 2

Heeten – Lettele: 30-29 (10-9)

Doelpunten Heeten: Dewi Tepperik 9, Amèl Blom 5, Lisa Maatman 5, Kelly Wichers Schreur 5, Lisa Nijland 2, Maureen Schiphorst 2, Kayra Rodijk 1, Linet Slinkman 1

Doelpunten Lettele: Marjolein Westerbeek 9, Bianca Klein Koerkamp 4, Narelle Aarnink 3, Eline te Boekhorst 3, Lenneke Groot Koerkamp 3, Amber Zandbelt 3, Jet te Riele 2, Kim Oosterhuis 1

Broekland – Nieuw Heeten: 25-20 (13-10)

Doelpunten Broekland: Yara Tuïnk 5, Merel Hekman 4, Lauri Kortenhorst 4, Lieke Nijhof 4, Rowy Tuïnk 4, Carlien Tibben 2, Lois Folkert 1, Maud Wessels 1

Doelpunten Nieuw Heeten: Else Lamers 7, Marlee Kattenbeld 6, Lian Meijerink 3, Rachel Kruiswijk 2, Jiska Bouwman 1, Birthe Kemper 1