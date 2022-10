Handel en geknutsel met vuurwerkbommen baart politie grote zorgen: ‘Kan door vloerbedekking al ontploffen’

Babyvoe­ding en reep chocolade kunnen niet zonder dit 100-jarige bedrijf uit Zwolle

Geef je een baby de fles of zet je de tanden in een reep Tony’s Chocolonely, dan is de kans levensgroot dat de melkpoeder daarin uit Zwolle komt. In een enorme hal op bedrijventerrein Hessenpoort produceert, beheert en verspreidt Buisman jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s aan poedervormige zuivelproducten. Hoe het bedrijfje van opa in honderd jaar uitgroeide tot een wereldspeler.

