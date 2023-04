Handhaving voor volleyballers Reflex, Set Up, CSV en Volco, maar VC Zwolle zit in de wachtkamer

Deze vrouwen komen elke week samen in Zwolle en hebben De Sport­school als dekmantel...

Toen columnist Nynke de Jong naar Zwolle verhuisde, wilde ze meer vrouwen leren kennen. Het begon met een appgroep en ontaardde in een zangkoor onder leiding van zangeres Esther Groenenberg. Inmiddels is er een wachtlijst. ,,We kunnen nu zeggen dat we elke dinsdag naar De Sportschool gaan.’’