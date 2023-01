Harde wind en onweersbuien morgen kort maar hevig: code geel voor oosten van het land

Zoals het er nu naar uit ziet krijgen we morgenochtend te maken met hevige buien. Stormachtig weer trekt vanuit het noordwesten over het land en gaat gepaard met harde windstoten. Code geel wil ons waarschuwen voor die harde wind maar dat is niet alles.

,,Het weer morgen laat zich eigenlijk opdelen in twee ‘events’ laat Roosmarijn Knol van Weerplaza weten. In de loop van de ochtend zullen buien met zware windvlagen over het land trekken. Die zullen in het Oosten van het land misschien iets minder zijn. Aan de kust waait het vaak wat harder dan in het binnenland.”

,,De tweede verstoring zit hem in de avond. Die zal zoals het er nu naar uitziet gepaard gaan met stevige onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt vooral voor dat weerbeeld, maar ook de hevige wind in de ochtend is noemenswaardig.

Rekenmodellen

Toch krijgt het weer voor onze regio morgen een zes, een voldoende dus. Hoe rijmt zich dat met de code geel van het KNMI? ,,Zo'n weeralarm is zeker niet overtrokken maar waarschuwt ons wel voor de extremen. Het cijfer wat wij aan het weer meegeven is gebaseerd op rekenmodellen van de computer. Die houdt rekening met verschillende variabelen en baseert het cijfer op het gemiddelde weerbeeld van die dag.”

,,De buien trekken morgen oostwaarts over ons land. Ze zullen hevig zijn maar ons land ook weer relatief snel verlaten. Daarna zal een rustiger weerbeeld ontstaan wat het gemiddelde cijfer verklaart. Dat cijfer kunnen wij ook niet handmatig aanpassen. Daarom dat wij altijd in ons weerbericht een uitgebreider weerbeeld voor de schetsen.”

,,We proberen altijd onze weermodellen te verbeteren, we merken namelijk dat er veel te doen is om het weercijfer. Zomers gaf die wel eens een 9 aan omdat het model bijvoorbeeld de wind en zonuren meeneemt terwijl er mensen zijn een temperatuur van bijvoorbeeld 38 graden helemaal niet als lekker ervaren.”

Voorspelling

Dat het KNMI nu al met een weeralarm voor morgen komt is niet zo gek. ,,Een voorspelling 24 uur van te voren is redelijk betrouwbaar. Als jij mij een voorspelling zou vragen voor aanstaande zondag is dat al een ander verhaal. De timing van wanneer de buien ontstaan is echter moeilijke te geven. Maar ook Het oosten van Nederland zal de dans niet ontspringen.”

