Harm Oterdoom beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Met dank aan Google is de moestuin Everts redding: ‘Anders eet ik alleen maar diepvries­groen­ten’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Evert Wind (37) uit Zwolle voelt de prijsstijgingen enorm, maar kan het enigszins compenseren met de opbrengst uit zijn eigen moestuin.

16 september