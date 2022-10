Harpiste Megan (17) uit Zwolle is gek op klassieke muziek: ‘Je maakt je eigen verhaal’

In deze Zwolse schuur tonen mannen hun kwetsbare kant: ‘Mijn kennissen­kring is nagenoeg nihil’

Voor wie weinig onder de mensen komt en dat wel wil, is er nu De Mannenschuur. Een wekelijkse bijeenkomst bij de Creatieve Coöperatie (CO) in Zwolle. Initiatiefnemer Herold Brinkman kent ‘de bodem en het isolement’. ,,Mijn wereld is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden en ik gun dat deze mannen ook.”

2 oktober