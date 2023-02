Hartpatiënten Nederland wil onafhankelijk onderzoek naar cardiologencrisis Isala

indebuurt.nl Nick en Saartje toveren oude paarden­trai­ler om tot foodtruck: 'Wel spannend'

Een restaurant op wielen, dat leek Nick Twickler (33) en Saartje Bosscha (24) wel wat. Het horecastel werkte in luxe restaurants en bouwt een oude paardentrailer om tot foodtruck. “We misten de vrijheid om naar een gast toe te komen. Met een foodtruck kan dat wel en doen wat we eigenlijk altijd in een restaurant deden”, zegt Saartje.