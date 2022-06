‘Hartverscheurend’ beeldverhaal Renee Rienties uit Zwolle over kinderleed

Ze maakte al animatietekeningen voor een Formule 1-spotje en illustreerde het kinderboek Snelle Sam van Formule 1-presentator Olav Mol. Renee Rienties (28) is bedreven in het tekenen van sportwagens en autocoureurs. Maar inmiddels werkt ze al maanden aan een totaal ander project. Een aangrijpend beeldverhaal over een verborgen vorm van kindermishandeling: Münchhausen by proxy. Deze psychische stoornis is vernoemd naar de leugenachtige achttiende-eeuwse baron Von Münchhausen.